Об этом сообщили источники 24 Канала в СБУ.

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Дроны атаковали Алексинский химкомбинат

Ночью дроны СБУ и ССО атаковали Алексинский химический комбинат, входящий в корпорацию "Ростех" и производящий боеприпасы, порох и материалы для российского ВПК.

СБУ комплексно отрабатывает по объектам на территории РФ, которые вовлечены в войну в Украине. Поражение складов с оружием, военных аэродромов и предприятий, которые являются частью российского ВПК, снижают способности России терроризировать нашу страну,

– сообщил информированный источник.

Отмечается, что с 21:30 в разных областях России звучала воздушная тревога из-за атаки беспилотников. Около 3 часов ночи местные жители Тульской области сообщили об ударах по химбомбинату, взрывы и движение пожарных машин к месту возгорания.

Ранее глава ЦПД Андрей Коваленко отмечал, что на химзаводе в городе Алексин производятся компоненты для порохов, которые используются в боеприпасах крупных калибров.