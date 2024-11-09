Про це повідомили джерела 24 Каналу в СБУ.

Дивіться також Могли постраждати хімкомбінат і дослідний завод: Алексін у Тульській області атакували дрони

Дрони атакували Алексінський хімкомбінат

Вночі дрони СБУ та ССО атакували Алексінський хімічний комбінат, що входить до корпорації "Ростєх" та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК.

СБУ комплексно відпрацьовує по об’єктах на території РФ, котрі залучені до війни в Україні. Ураження складів зі зброєю, військових аеродромів та підприємств, які є частиною російського ВПК, знижують спроможності Росії тероризувати нашу країну,

– повідомило поінформоване джерело.

Зауважується, що з 21:30 в різних областях Росії лунала повітряна тривога через атаку безпілотників. Близько 3 години ночі місцеві жителі Тульської області повідомили про удари по хімбомбінату, вибухи та рух пожежних машин до місця займання.

Раніше глава ЦПД Андрій Коваленко зазначав, що на хімзаводі у місті Алексін виробляються компоненти для порохів, які використовуються в боєприпасах великих калібрів.