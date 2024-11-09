Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ЦПД Андрія Коваленка. На комбінаті виробляються компоненти для порохів, які використовуються в боєприпасах великих калібрів.

Дивіться також Атака дронів на НПЗ у Саратові є операцією ГУР, – джерела

Що відомо про атаку на Тульську область

Вранці 9 листопада Коваленко повідомив, що дрони атакували хімкомбінат в Тульській області у місті Алексін.

Вибухи в Тульській області: дивіться відео

У 2013 році підприємство відновило виробництво композиційного прес-матеріалу АГ-4С та освоїло випуск прес-матеріалу ТЗС-1Ф, що дозволило задовольнити потреби підприємств ракетно-космічної галузі та галузі звичайних озброєнь,

– розповів голова ЦПД.

Крім того, на комбінаті виробляються компоненти для порохів, які використовуються в боєприпасах великих калібрів.

Нагадаємо, що 6 листопада дрони ГУР вперше уразили кораблі Росії у Каспійському морі. Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше два ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан".