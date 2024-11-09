Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ЦПД Андрія Коваленка. На комбінаті виробляються компоненти для порохів, які використовуються в боєприпасах великих калібрів.
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Що відомо про атаку на Тульську область
Вранці 9 листопада Коваленко повідомив, що дрони атакували хімкомбінат в Тульській області у місті Алексін.
Вибухи в Тульській області: дивіться відео
У 2013 році підприємство відновило виробництво композиційного прес-матеріалу АГ-4С та освоїло випуск прес-матеріалу ТЗС-1Ф, що дозволило задовольнити потреби підприємств ракетно-космічної галузі та галузі звичайних озброєнь,
– розповів голова ЦПД.
Крім того, на комбінаті виробляються компоненти для порохів, які використовуються в боєприпасах великих калібрів.
Нагадаємо, що 6 листопада дрони ГУР вперше уразили кораблі Росії у Каспійському морі. Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше два ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан".