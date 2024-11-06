За даними джерела УП, вперше вдалося завдати ураження російській флотилії в Каспійському морі. Відстань від державного кордону України до обʼєкту ураження складає близько 1500 кілометрів.

Атака за допомогою дронів-камікадзе відбулася вранці 6 листопада. Внаслідок ударів БпЛА уражень зазнали щонайменше два обєкти в місті Каспійськ, що в республіці Дагестан, РФ.

Зокрема йдеться про ймовірно ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан", також ймовірних пошкоджень зазнали малі ракетні кораблі проєкту 21631.