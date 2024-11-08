Україна продовжила хвилю атак на нафтопереробні заводи окупантів. Так, дрони ГУР завдали удару по НПЗ у Саратові, передають джерела 24 Каналу у розвідці.

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Вибухова ніч у Саратові

Уночі росіяни скаржилися на вибухи у Заводському районі міста Саратов. Там якраз розташований нафтопереробний завод, який належить "Роснафті". Місцеві пабліки поширили відео, на якому видно, що на підприємстві щось дуже яскраво палає.

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До слова, російське міноборони визнало атаку БпЛА на чотири регіони. Там заявили про знищення 17 українських дронів над територіями Саратовської, Бєлгородської, Брянської і Воронезької областей.

Нагадаємо, що нещодавно українські безпілотники уперше атакували морську флотилію росіян у Каспійську. На момент атаки на військові базі ворога перебувало багато кораблів. Щонайменше два ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан" зазнали ушкоджень.