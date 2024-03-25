У суботу вранці, 23 березня, горів нафтопереробний завод в Саратові, але про це телеграм-каналам стало відомо лише через два дні, 25 березня. Як стверджують пабліки, по підприємству вдарили дрони, – інформує 24 Канал.
Дивіться також Дрони ефективніші за санкції: чи можуть удари по НПЗ змусити Росію припинити війну?
У Саратові палав НПЗ
Відповідне повідомлення про займання НПЗ в Саратові з'явилося близько 07:45. Телеграм-канали називають цю атаку уже 14 за рахунком на нафтові об'єкти у Росії та на окупованих територіях за останні три тижні.
НПЗ у Саратові на вулиці Брянській атакували вранці 23 березня. Безпілотник придушили силами РЕБ, але він упав на територію підприємства. Виникла пожежа на площі 10 квадратних метрів,
– пише ASTRA.
Як зазначає телеграм-канал, внаслідок атаки й пожежі було пошкоджено операторну. Водночас постраждалих чи загиблих серед людей – немає.
Розташування нафтового заводу в Саратові: дивіться на карті від Google maps
Контекст: що варто знати
- Це уже не вперше, коли російські НПЗ – під атакою дронів. Скажімо, до того 15 березня два БпЛА вдарили по нафтопереробній станцію "Станова" у Липецькій області, а 17 березня дрон упав на території одного з найбільших нафтопереробних заводів Росії, "Славнефть-Янос", що в Ярославській області.
- В українській розвідці неодноразово наголошували, що удари по російський нафтопереробних підприємствах впливають на здатність Кремля вести війну проти України. Власне, логістика ворога стикається з проблемами, а також окупанти на фронті мають труднощі зі забезпеченням.
- Дещо скептично до цього ставляться у Вашингтоні, якщо вірити журналістам. Цими днями видання Financial Times заявило з посиланням на власні джерела, що США закликають Україну утриматись від ударів по нафтових об'єктах на території Росії, оскільки це впливає на ціни на сировину у всьому світі.
- Українська влада акцентувала, що відповідні НПЗ є законними воєнними цілями для нашої держави. Разом з тим радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав інформацію у матеріалі Financial Times – фіктивною. Він акцентував на тому, що ніхто зі Заходу не може диктувати Києву, як вести війну проти ворога.