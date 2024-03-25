У суботу вранці, 23 березня, горів нафтопереробний завод в Саратові, але про це телеграм-каналам стало відомо лише через два дні, 25 березня. Як стверджують пабліки, по підприємству вдарили дрони, – інформує 24 Канал.

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У Саратові палав НПЗ

Відповідне повідомлення про займання НПЗ в Саратові з'явилося близько 07:45. Телеграм-канали називають цю атаку уже 14 за рахунком на нафтові об'єкти у Росії та на окупованих територіях за останні три тижні.

НПЗ у Саратові на вулиці Брянській атакували вранці 23 березня. Безпілотник придушили силами РЕБ, але він упав на територію підприємства. Виникла пожежа на площі 10 квадратних метрів,

– пише ASTRA.

Як зазначає телеграм-канал, внаслідок атаки й пожежі було пошкоджено операторну. Водночас постраждалих чи загиблих серед людей – немає.

Розташування нафтового заводу в Саратові: дивіться на карті від Google maps

Додатково. Місто Саратов розташоване за 858 кілометрів на південний схід від Москви, на правому високому березі річки Волги, у ньому проживає 839 тисяч осіб. Від нафтопереробного заводу, який атакували дрони, до українського кордону в Харківській області близько 600 кілометрів прямою повітряною траєкторією.

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