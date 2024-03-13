Після серії інцидентів на російських НПЗ, які ставалися останнім часом, представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов прокоментував ситуацію в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал.

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Удар по логістиці окупантів

Юсов наголосив, що нафтопереробні заводи в Росії використовуються для забезпечення військових потреб окупаційних сил в Україні. Він наголосив, що деталі подій не розголошуються, але очевидно, що зупинка, зокрема, заводу в Новошахтинську створює додаткові труднощі для агресора та дає перевагу українським захисникам.

Війна – це завжди забезпечення та постачання. І коли ми бачимо, що нафтопереробна галузь агресора зазнає ударів, це безпосередньо впливає на їхню здатність вести війну,

– заявив Андрій Юсов.

Ведуча запитала про вплив атак на російську нафтопереробну галузь та можливість її паралізації. Юсов відповів, що офіційних підтверджень не було, але події, які відбуваються, можуть мати значний вплив. Він також зазначив, що експорт перероблених нафтопродуктів вже зазнав обмежень, що є наслідком таких інцидентів.

За словами Юсова, нафтопереробні заводи в Росії були атаковані саме "невідомими літальними об'єктами" (НЛО). речник не став ні підтверджувати, ні спростовувати причетність України до цього.

Контекст