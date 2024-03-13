Після серії інцидентів на російських НПЗ, які ставалися останнім часом, представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов прокоментував ситуацію в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал.
Дивіться також Справжня опозиція Путіну: що відомо про РДК, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон
Удар по логістиці окупантів
Юсов наголосив, що нафтопереробні заводи в Росії використовуються для забезпечення військових потреб окупаційних сил в Україні. Він наголосив, що деталі подій не розголошуються, але очевидно, що зупинка, зокрема, заводу в Новошахтинську створює додаткові труднощі для агресора та дає перевагу українським захисникам.
Війна – це завжди забезпечення та постачання. І коли ми бачимо, що нафтопереробна галузь агресора зазнає ударів, це безпосередньо впливає на їхню здатність вести війну,
– заявив Андрій Юсов.
Ведуча запитала про вплив атак на російську нафтопереробну галузь та можливість її паралізації. Юсов відповів, що офіційних підтверджень не було, але події, які відбуваються, можуть мати значний вплив. Він також зазначив, що експорт перероблених нафтопродуктів вже зазнав обмежень, що є наслідком таких інцидентів.
За словами Юсова, нафтопереробні заводи в Росії були атаковані саме "невідомими літальними об'єктами" (НЛО). речник не став ні підтверджувати, ні спростовувати причетність України до цього.
Контекст
- Нещодавні атаки українських безпілотників призвели до зупинки декількох ключових нафтопереробних заводів у Росії, що становить значну частку втрат у нафтопереробній галузі країни-агресора. За даними Bloomberg, це приблизно 12% від загальних потужностей Росії у цій галузі.
- Рязанський НПЗ, який зазнав удару, є одним з найбільших у Росії та важливим постачальником моторного палива для Москви та прилеглих регіонів, виробляючи 17,1 мільйона тонн нафтопродуктів на рік. Його зупинка може мати серйозні наслідки для паливного ринку Росії.
- Новошахтинський НПЗ також припинив свою роботу після атаки, що підтвердив губернатор Ростовської області. Завод мав потужність 5,6 мільйона тонн на рік, що додатково підкреслює масштаби втрат російської нафтопереробної індустрії.
- За повідомленнями ЗМІ, спецоперація СБУ була спрямована на нафтопереробні об'єкти, включаючи Рязанський НПЗ, що розташований неподалік від Москви. Це свідчить про здатність України впливати на стратегічну інфраструктуру ворога.
- Варто зазначити, що атаки на нафтопереробні заводи в Рязані, Кстово та Кіриши сталися за одну ніч, що демонструє координованість та ефективність українських спецслужб. Водночас важливо, що було атаковано "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез", один з найпотужніших НПЗ у Росії, що переробляв 5% нафти країни.