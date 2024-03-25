В субботу утром, 23 марта, горел нефтеперерабатывающий завод в Саратове, но об этом телеграм-каналам стало известно лишь спустя два дня, 25 марта. Как утверждают паблики, по предприятию ударили дроны, – информирует 24 Канал.

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В Саратове горел НПЗ

Соответствующее сообщение о возгорании НПЗ в Саратове появилось около 07:45. Телеграм-каналы называют эту атаку уже 14 по счету на нефтяные объекты в России и на оккупированных территориях за последние три недели.

НПЗ в Саратове на улице Брянской атаковали утром 23 марта. Беспилотник подавили силами РЭБ, но он упал на территорию предприятия. Возник пожар на площади 10 квадратных метров,

– пишет ASTRA.

Как отмечает телеграм-канал, в результате атаки и пожара была повреждена операторная. В то же время пострадавших или погибших среди людей – нет.

Расположение нефтяного завода в Саратове: смотрите на карте от Google maps

Дополнительно. Город Саратов расположен в 858 километрах на юго-восток от Москвы, на правом высоком берегу реки Волги, в нем проживает 839 тысяч человек. От нефтеперерабатывающего завода, который атаковали дроны, до украинской границы в Харьковской области около 600 километров по прямой воздушной траектории.

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