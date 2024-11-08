Украина продолжила волну атак на нефтеперерабатывающие заводы оккупантов. Так, дроны ГУР нанесли удар по НПЗ в Саратове, передают источники 24 Канала в разведке.

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Взрывная ночь в Саратове

Ночью россияне жаловались на взрывы в Заводском районе Саратова. Там как раз расположен нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Роснефти". Местные паблики распространили видео, на котором видно, что на предприятии что-то очень ярко пылает.

"Хлопок" на очередном НПЗ: смотрите видео



К слову, российское минобороны признало атаку БПЛА на четыре региона. Там заявили об уничтожении 17 украинских дронов над территориями Саратовской, Белгородской, Брянской и Воронежской областей.

Напомним, что недавно украинские беспилотники впервые атаковали морскую флотилию россиян в Каспийске. К моменту атаки на военные базе врага находилось много кораблей. По меньшей мере два ракетных корабля "Татарстан" и "Дагестан" получили повреждения.