Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, отметив, что россияне с первых дней оккупации Крыма начали строить Керченский мост. Благодаря этой незаконно построенной конструкции противник ввозил на территорию полуострова продукты, военное вооружение, личный состав вооруженных сил России, топливо и строительные материалы.

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Оборонительные конструкции вокруг Крымского моста

Эскендер Бариев назвал три версии почему оккупанты возводят оборонительные конструкции вокруг Крымского моста.

Во-первых, благодаря дополнительному строительству, оккупанты пытаются улучшить собственные возможности защищать этот мост.

"Он для россиян очень важен как политически, так и стратегически", – сказал член Меджлиса крымскотатарского народа.

Во-вторых, и незаконно построенная конструкция постоянно нуждается в инженерных укреплениях. Эскендер Бариев объяснил, что все из-за природных особенностей полуострова, которые негативно влияют на опоры Крымского моста и постоянные атаки Сил обороны.

В-третьих, россияне вокруг моста устанавливают заграждения, которые должны защищать его от воздействия моря. Однако из-за постоянных штормов эти системы не работают.

Такие версии могут объяснить, почему россияне пытаются постоянно защищать Керченский мост. Кроме того, они устанавливают системы ПВО, ведь для них это очень важный объект,

– отметил Бариев.

Напомним, операцию по подрыву Крымского моста Служба безопасности Украины готовила более полугода. Первый удар состоялся 8 октября 2022 года под руководством председателя СБУ Василия Малюка. Это событие стало важным стратегическим успехом, поскольку нарушила логистику россиян и разрушила миф о неприкосновенности моста.