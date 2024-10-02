Новые спутниковые снимки показывают, как Россия активизировала свои усилия по защите Керченского моста, пишет Business Insider.

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Оккупанты серьезно готовятся к обороне Керченского моста

По данным издания, страна-агрессор начала размещать баржи на южной стороне моста в начале мая. К июню защитные меры были усилены. Они предусматривали размещение дополнительных барж и плавучих боновых сооружения, идущих параллельно мосту.

Новые заграждения – не единственные защитные меры, которые Россия осуществила для обороны моста, отмечают журналисты. На спутниковых снимках, сделанных 28 сентября, видно два зенитно-ракетных комплекса "Панцирь" рядом с сооружением.

Противник усиливает оборону Крымского моста / Фото Bussines Insider

Как пишет Business Insider, башни для этих систем строились с 18 по 23 августа. Их строительство говорит о том, что Москва обеспокоена не только морскими угрозами. Она также хочет защитить конструкцию моста сверху.

Напомним, ранее стало известно, что средства ПВО "Панцирь-С1М" враг установил не только на мосту, но и рядом – на острове Тузла.

Глава ГУР Кирилл Буданов в начале августа не исключал уничтожения Крымского моста в ближайшие месяцы.