В Украине неоднократно заявляли о намерении окончательно уничтожить Керченский мост. В начале августа глава ГУР Кирилл Буданов не исключал, что "незаконной конструкции" может не стать в ближайшие месяцы.

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Россияне строят защиту вокруг Керченского моста

Очевидно, россияне серьезно восприняли угрозы в адрес Керченского моста и начали старательно усиливать его защиту. Так, в сентябре журналисты заметили на мосту ЗРПК "Панцирь-С1М".

Теперь было замечено, что на острове Тузла рядом с Керченским мостом россияне устанавливают металлические башни с платформами, на которых размещают системы противовоздушной обороны. Обнаружено по меньшей мере две такие башни с зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1М", а также разведано площадку, где хранятся эти и другие конструкции.

В течение недели оккупанты установили две металлические башни вдоль моста на участке, проложенном по острову Тузла. Визуально их высота 30 – 35 метров над уровнем моря.

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Справка: ЗРГК "Панцирь-С1М" – комплекс ПВО, который может размещаться на гусеничном и колесном шасси, а также устанавливаться стационарно, создавая над объектом "купол" безопасности высотой 15 километров и радиусом 20 километров, в соответствии с тактико-техническими характеристиками этой системы. Кроме того, "Панцири" способны объединяться в группы, увеличивая радиус защитного покрытия.

Журналисты считают, что россияне продолжат устанавливать такие башни вдоль моста, ведь на стройплощадке со стороны Керчи замечено с десяток аналогичных секций-трансформеров.