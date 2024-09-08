О состоянии "знаменитого" моста рассказали партизаны движения "Атеш". Один из агентов разведал мост и вынес неутешительный для оккупантов приговор.

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В каком состоянии сейчас Керченский мост

По словам "Атеш", в результате полученных повреждений происходит деградация конструкционных элементов моста, что приводит к осыпанию его отдельных частей.

Отношение к его состоянию становится все более пренебрежительным, никто не уделяет ему должного внимания,

– говорится в публикации.

Также в "Атеш" отмечают, что количество комплексов ПВО в Крыму продолжает уменьшаться, что делает мост еще более уязвимым.

Крымский мост нуждается в экстренном ремонте / Фото: "Атеш"

В то же время ранее появилась информация, что россияне строят "загадочное сооружение" на Керченской переправе. Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что пока эта конструкция не выглядит фундаментальной, но в любом случае является очередной преградой.