Про стан "славнозвісного" мосту розповіли партизани руху "Атеш". Один з агентів зробив дослідження мосту та виніс невтішний для окупантів вирок.

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У якому стані нині Керченський міст

За словами "Атеш", внаслідок отриманих пошкоджень відбувається деградація конструкційних елементів моста, що призводить до обсипання його окремих частин.

Ставлення до його стану стає дедалі більш зневажливим, ніхто не приділяє йому належної уваги,

– йдеться в публікації.

Також в "Атеш" зазначають, що кількість комплексів ППО в Криму продовжує зменшуватися, що робить міст ще більш уразливим.

Кримський міст потребує екстреного ремонту / Фото: "Атеш"

Водночас раніше з'явилася інформація, що росіяни будують "загадкову споруду" на Керченській переправі. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що наразі ця конструкція не виглядає фундаментальною, але в будь-якому разі є черговою перепоною.