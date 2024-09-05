Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує 24 Канал.

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Росіяни намагаються захистити Кримський міст

Тягнуть звідусіль. І вони реально дуже щільно запаковують Крим саме ППО. Вони намагаються підтримувати цей імідж "непотопляемого авианосца", як вони називають його періодично,

– розповів Плетенчук.

За його словами, у росіян є дві головні мети щодо використання Кримського мосту:

використовувати цей плацдарм для запуску ракет, щоб Крим залишався військовою базою;

використовувати Крим як логістичний ланцюжок для постачання на південне угруповання.

"Раніше ключову роль у цьому відігравав пором, а зараз Кримський міст, бо пороми не працюють. І навіть незважаючи на те, що міст не витягує цієї логістики, росіяни все одно намагаються максимально його захистити зі зрозумілих причин", – додав він.

Плетенчук зазначив, що на Кримському мосту можна спостерігати різноманітні системи протиповітряної оборони, включаючи виставкові комплекси.

Окупанти будують "загадкову споруду" на мосту

Коментуючи будівництво "загадкового об'єкта" на Керченській переправі, Плетенчук охарактеризував його як чергову перешкоду.

Поки важко зрозуміти (що саме будує Росія – 24 Канал), бо попереду сезон штормів і чесно кажучи конструкція ця не виглядає фундаментальною, але в будь-якому разі це чергова перепона, яка може захищати від можливих дронових атак, а можливо вона буде використовуватись як паралельний перехід, бо вони її будують у вигляді мосту. Але думаю, що в цьому сезоні ми можемо і не побачити її через сезон штормів,

– констатував спікер.

Важливо! Є повідомлення, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров мають зустрінуться з представниками адміністрації Джо Байдена у США. Під час візиту вони намагатимуться переконати Білий дім зняти обмеження на удари по території Росії. Вони представлять список цілей, які необхідно атакувати Україні.