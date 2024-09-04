Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант та військовий експерт Ігор Романенко, наголосивши, що росіяни погрожують застосуванням ядерної зброї приблизно два рази на місяць. Це вкладається у план Кремля щодо тиску на позицію західних країн.

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Ядерна ескалація продовжиться

Загалом стратегія впливу Росії на союзників України формується по 2 напрямках:

ядерні погрози;

ескалація війни.

Поява вантажівок з номерами 12-го управління Головного управління міноборони Росії в окупованому Криму не випадкова.

На півострові ще за радянських часів розміщувались сховища ядерної зброї. Після окупації півострова росіяни провели їхній ремонт та забезпечення, яким опікувалось 12-те управління ГУМО.

Ще до початку повномасштабного вторгнення росіяни намагалися продемонструвати, що в Чорноморському флоті імовірно є ядерна зброя. А сьогодні Росія вважає, що потрібно підвищувати градус щодо ядерної загрози,

– зауважив військовий експерт.

Водночас зараз склалася певна ситуація, на його думку, що дозволяє Кремлю знову вдатися до ядерних погроз.

На сьогодні допомога Україні, зокрема, з боку США, послабилась. На це певною мірою впливають виборчі перегони, які тривають в країні.

Також Владімір Путін аналізує ситуацію на фронті і намагається наростити свої зусилля щодо тиску на партнерів України. Крім того, він прагне нівелювати негативні для Росії події, зокрема, у Курській області.

Тому це логічно вкладається в реалізацію російської стратегії. Варто розуміти, що ескалація буде продовжуватись. Відбуватиметься щось на кшталт розміщення російської ядерної зброї в Білорусі. Лукашенко заявляє, що нібито може "застосувати" її, але насправді його не підпустять навіть до прибирання поруч. Це все гра Росії щодо тиску на західні країни,

– впевнений Ігор Романенко.

Зверніть увагу! В окупованому Криму помітили військові вантажівки, які рухались по Керчі та Керченському півострові. З'ясувалось, що транспорт має номери 12-го управління ГУМО Росії. Номерні знаки таких вантажівок позначаються кодом 39.