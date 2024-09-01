20 червня під час візиту до В'єтнаму Путін знову вдався до ядерних погроз. Він заявив, що Росія може внести зміни до своєї ядерної доктрини. Тепер про це нагадав заступник глави МЗС Сергєй Рябков, який зазначив, що нововведення будуть вписані у доктрину з урахуванням дій Заходу щодо війни Росії проти України.

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Як Москва планує змінити "ядерну доктрину"

Рябков зауважив, що новий документ ще готується і говорити про термін його завершення ще зарано.

Раніше посадовець наголошував, що, мовляв, поведінка США та їх союзників змушує Росію привести "доктрину" у відповідність до нових викликів.

Зазначимо, що останній російський відповідний документ щодо ядерного стримування передбачав використання ядерки у разі: