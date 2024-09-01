20 июня во время визита во Вьетнам Путин снова прибегнул к ядерным угрозам. Он заявил, что Россия может внести изменения в свою ядерную доктрину. Теперь об этом напомнил заместитель главы МИД Сергей Рябков, который отметил, что нововведения будут вписаны в доктрину с учетом действий Запада в отношении войны России против Украины.

Смотрите также Должен был настаивать на обратном: какова цель Гросси визита на российскую АЭС

Как Москва планирует изменить "ядерную доктрину"

Рябков отметил, что новый документ еще готовится и говорить о сроке его завершения еще рано.

Ранее чиновник отмечал, что, мол, поведение США и их союзников заставляет Россию привести "доктрину" в соответствие с новыми вызовами.

Отметим, что последний российский соответствующий документ по ядерному сдерживанию предусматривал использование ядерки в случае: