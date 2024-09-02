Відповідно до переліку цифрових кодів на реєстраційних знаках транспортних засобів збройних сил Росії, машини 12-го управління позначаються кодом 39.

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Очевидці помітили військові вантажівки із номерами 12-го управління ГУМО Росії

У тимчасово окупованому Криму помітили військові вантажівки із номерами 12-го управління Головного управління міністерства оборони Росії. Вони пересувалися дорогами Керчі та Керченського півострова.

Номерні знаки таких авто позначаються кодом 39.

Датою заснування 12-го головного управління міноборони Росії вважається 4 вересня 1947 року, коли був створений Спеціальний відділ Генерального штабу (ГШ) – перший підрозділ у ЗС СРСР, який займався реалізацією радянського атомного проєкту та забезпеченням ядерних випробувань.

12-те головне управління міноборони Росії відповідає за підтримку, розвиток та експлуатацію ядерного арсеналу російських збройних сил, включаючи забезпечення ядерної безпеки, фізичний захист та антитерористичну стійкість. Крім того, здійснює контроль над проведенням ядерних випробувань на Землі та в прилеглому космічному просторі.



Військовий транспорт "ядерного" управління міноборони Росії / RFE

До складу 12-те головне управління також належать служба спеціального контролю. Вона стежить за ядерними випробуваннями в інших країнах.

До слова, у серпні цього року ЗСУ вперше застосували вітчизняну ракету-дрон "Паляниця" по військовому об'єкту в Криму.