За словами Володимира Путіна, в українських доктринних документах написано про подібний спосіб деокупації. Проте у Стратегії деокупації та реінтеграції Криму немає ані слова про воєнний шлях повернення півострова.
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Чи підуть десантні кораблі Росії в Чорне море
Водночас США та країни Євросоюзу фіксують нарощування боєздатності саме російської армії. Буквально за 1 тиждень у Середземному морі Росія зібрала кораблі одразу 4 флотів.
У Середземному морі були 2 десантні кораблі Балтійського флоту Росії / Фото Defence
Експерти прогнозують, що значна частина з них скоро піде у Чорне море до берегів Криму. У російського десанту є надвеликі можливості.
Більше про те, як окупаційна влада Росії провела наймасштабніші за всю історію російські військово-морські навчання та яку десантну операцію готує Кремль – дивіться у повному випуску "Крим.Реалії".
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