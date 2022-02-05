За словами Володимира Путіна, в українських доктринних документах написано про подібний спосіб деокупації. Проте у Стратегії деокупації та реінтеграції Криму немає ані слова про воєнний шлях повернення півострова.

До теми Нам що, з НАТО воювати, – Путін боїться, що Україна почне "атаку на Крим"

Чи підуть десантні кораблі Росії в Чорне море

Водночас США та країни Євросоюзу фіксують нарощування боєздатності саме російської армії. Буквально за 1 тиждень у Середземному морі Росія зібрала кораблі одразу 4 флотів.



У Середземному морі були 2 десантні кораблі Балтійського флоту Росії / Фото Defence

Експерти прогнозують, що значна частина з них скоро піде у Чорне море до берегів Криму. У російського десанту є надвеликі можливості.

Більше про те, як окупаційна влада Росії провела наймасштабніші за всю історію російські військово-морські навчання та яку десантну операцію готує Кремль – дивіться у повному випуску "Крим.Реалії".

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Кримський безлад із чиновниками?

Крим встановив рекорд за звільнених із посад чиновників. Крісла окупаційної влади втратили або залишили за власним бажанням понад 20 високопосадовців півострова.

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