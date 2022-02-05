По словам Владимира Путина, в украинских доктринных документах написано о подобном способе деоккупации. Однако в Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма нет ни слова о военном пути возвращения полуострова.

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Пойдут ли десантные корабли России в Черное море

В то же время, США и страны Евросоюза фиксируют наращивание боеспособности именно российской армии. Буквально через 1 неделю в Средиземном море Россия собрала корабли сразу 4 флотов.

В Средиземном море были 2 десантных корабля Балтийского флота России / Фото Defence

Эксперты прогнозируют, что значительная часть из них скоро пойдет в Черное море к берегам Крыма. У российского десанта есть сверхбольшие возможности.

Больше о том, как оккупационные власти России провели самые масштабные за всю историю российские военно-морские учения и какую десантную операцию готовит Кремль – смотрите в полном выпуске "Крым.Реалии".

Также в программе вы узнаете:

Крымский беспорядок с чиновниками?

Крым установил рекорд по уволенным с должностей чиновникам. Кресла оккупационных властей потеряли или покинули по собственному желанию более 20 чиновников полуострова.

"Крым.Реалии" за 5 февраля на 24 канале: смотрите видео