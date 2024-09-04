Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант и военный эксперт Игорь Романенко, подчеркнув, что россияне угрожают применением ядерного оружия примерно два раза в месяц. Это укладывается в план Кремля по давлению на позицию западных стран.

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Ядерная эскалация продолжится

В целом стратегия влияния России на союзников Украины формируется по 2 направлениям:

ядерные угрозы;

эскалация войны.

Появление грузовиков с номерами 12-го управления Главного управления минобороны России в оккупированном Крыму не случайно.

На полуострове еще в советское время размещались хранилища ядерного оружия. После оккупации полуострова россияне провели их ремонт и обеспечение, которым занималось 12-е управление ГУМО.

Еще до начала полномасштабного вторжения россияне пытались продемонстрировать, что в Черноморском флоте вероятно есть ядерное оружие. А сегодня Россия считает, что нужно повышать градус относительно ядерной угрозы,

– отметил военный эксперт.

В то же время сейчас сложилась определенная ситуация, по его мнению, что позволяет Кремлю снова прибегнуть к ядерным угрозам.

На сегодня помощь Украине, в частности, со стороны США, ослабла. На это в определенной степени влияют избирательная гонка, которые продолжаются в стране.

Также Владимир Путин анализирует ситуацию на фронте и пытается нарастить свои усилия по давлению на партнеров Украины. Кроме того, он стремится нивелировать негативные для России события, в частности, в Курской области.

Поэтому это логично укладывается в реализацию российской стратегии. Стоит понимать, что эскалация будет продолжаться. Будет происходить что-то вроде размещения российского ядерного оружия в Беларуси. Лукашенко заявляет, что якобы может "применить" его, но на самом деле его не подпустят даже к уборке рядом. Это все игра России по давлению на западные страны,

– уверен Игорь Романенко.

Обратите внимание! В оккупированном Крыму заметили военные грузовики, которые двигались по Керчи и Керченском полуострове. Выяснилось, что транспорт имеет номера 12-го управления ГУМО России. Номерные знаки таких грузовиков обозначаются кодом 39.