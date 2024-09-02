Эксперты Института изучения войны обращают внимание на стабильно высокую поддержку военных действий России в Украине среди российского населения, несмотря на недавние события в Курской области. По данным независимого опроса "Левада-Центр", поддержка войны не упала ниже 70% с марта 2022 года.

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Высокая поддержка войны, несмотря на тревогу

Согласно опросу, проведенному в августе 2024 года, около 78% респондентов поддерживают военные действия России в Украине, что является ростом по сравнению с предыдущими месяцами. В то же время 91% опрошенных выразили обеспокоенность из-за действий Украины на территории России.

Соответствующие данные подводят к логическому выводу. Вопреки беспокойству, вызванном украинской операцией в Курской области, информационные операции Кремля успешно смягчают внутреннюю усталость от войны, позволяя России вести затяжные боевые действия на истощение.

Опрос также показал, что большинство россиян не ожидают второй волны мобилизации и не считают ее необходимой в ближайшие месяцы. Это свидетельствует об успешности информационных кампаний Кремля, направленных на "нормализацию войны" для внутренней аудитории и снижение уровня военного напряжения в обществе.

Эксперты ISW отмечают, что отсутствие усталости от войны среди российского населения дает Кремлю больше возможностей для выбора стратегии ведения затяжных боевых операций. По словам аналитиков, в целом это создает условия для продолжения агрессии со стороны Москвы без значительного внутреннего сопротивления.

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Ранее Институт изучения войны констатировал, что Россия передислоцировала несколько подразделений с Покровского направления, где продолжаются ожесточенные бои, на Курщину. В частности, 14 и 17 августа фиксировали, что рота российской 15-й мотострелковой бригады (2 АК, российского ЦВО) вышла из-под Покровска.

По словам аналитиков, наступление Украины в Курской области создало давление на российские операции на каждом из участков боевых действий на фронте. Долгое время Кремль пытался избегать передислокации сил, но теперь это кажется вынужденным шагом.