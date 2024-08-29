Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке заявил постоянный представитель Украины при Организации Сергей Кислица.

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Кислица высказался об операции Украины на Курщине

Украина не могла молча наблюдать за военным развитием России в Курской области и подготовкой к нападению в Сумской области Украины, подобного российскому наступлению на Харьков из Белгородской области в мае,

– сказал Кислица.

По словам представителя нашей страны при ООН, именно "реагируя на эту угрозу, Украина начала оборонительную операцию в определенных зонах Курской области".

"Благодаря этим упреждающим мерам было уменьшено немедленную опасность оккупации Сум. О растерянности диктатора свидетельствует то, что он несколько дней не мог найти в себе силы и смелости предстать перед публикой", – отметил он.

Дипломат подчеркнул, что так называемое "освобождение" Россией десятков городов и сел Донбасса привело к их полному уничтожению и обезлюдению. "Украина продолжит бороться против этого современного варварства всюду, в том числе на территории России", – отметил Кислица.