Про це під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку заявив постійний представник України при Організації Сергій Кислиця.

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Кислиця висловився про операцію України на Курщині

Україна не могла мовчки спостерігати за військовою розбудовою Росії у Курській області й підготовкою до нападу в Сумській області України, подібного на російський наступ на Харків з Білгородської області в травні,

– сказав Кислиця.

За словами представника нашої країни при ООН, саме "реагуючи на цю загрозу, Україна розпочала оборонну операцію у визначених зонах Курської області".

"Завдяки цим упереджувальним заходам було зменшено негайну небезпеку окупації Сум. Про розгубленість диктатора свідчить те, що він кілька днів не міг знайти в собі сили та сміливості постати перед публікою", – зазначив він.

Дипломат наголосив, що так зване "звільнення" Росією десятків міст та сіл Донбасу призвело до їх повного знищення й знелюднення. "Україна продовжить боротися проти цього сучасного варварства усюди, в тому числі на території Росії", – зазначив Кислиця.