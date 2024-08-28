Так, у мережі показали відео чергової успішної роботи українських оборонців на Курщині. Відповідні кадри опублікували у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ у середу, 28 серпня.

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Як ЗСУ ліквідовували РЕБ "Сапфір"

За повідомленням ЗСУ, було знищено російський комплекс РЕБ. Йдеться про рідкісний "Сапфір".

Станцію виявили під час проведення розвідки та вдарили по ній дронами.

Працюють пілоти ударних безпілотників Сил Спеціальних Операцій,

– пише Стратком.

Довідково. Комплекс РЕБ "Сапфір" призначений для боротьби із безпілотниками. Апаратура цього комплексу може виявляти та класифікувати дрони на відстані до 30 кілометрів, а знищувати їх – на відстані до 5 кілометрів.

На відео видно, як вогонь швидко охоплює російську техніку. До слова, окрім самого "Сапфіру", було ліквідовано й особивий склад: на кадрах видно, як росіяни вантажать на автомобіль "двохсотих".

ЗСУ на Курщині знищили станцію РЕБ "Сапфір": дивіться відео