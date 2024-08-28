Відповідну оцінку озвучив заступник директора ЦРУ Девід Коен. За його словами, російський диктатор Володимир Путін проведе контрнаступ у Курській області, але це будуть тяжкі бої для РФ.

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Як додав заступник директора ЦРУ, українські воїни мають намір ще "якийсь період часу" утримувати під своїм контролем російську територію.

Ба більше, глава Кремля зіштовхнеться з наслідками після того, як Росія втратила контроль над частиною Курської області.

Девід Коен також зазначив, що українські війська мають намір ще "якийсь період часу" утримувати під своїм контролем російські території.

Актуально про ситуацію на Курщині

Сили оборони України продовжують просуватись у Курській області та встановлювати контроль над російськими територіями. За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, наразі ЗСУ контролюють 100 населених пунктів та майже 1300 квадратних кілометрів.

При цьому генерал зазначав, що росіяни перекинули з України в Курську область близько 30 тисяч солдатів.