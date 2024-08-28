Тому навіть принципово не міняє свого графіка. Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов.

Важливо Операція в Курській області є ризикованою, Україні потрібні ATACMS, – AP

Що прагне продемонструвати Путін

"Путін відмовляється займатися Курськом. Він розуміє, що якщо зараз усе кинути, це виглядатиме як криза. Тому, навпаки, намагається показати, що нічого надприродного не відбувається", – зазначив Галлямов.

І через це Путін обговорює Палестину з Махмудом Аббасом, Узбекистан з Мірзійоєвим Шавкатом, Південний Кавказ з Ільхамом Алієвим; проводить зустрічі з губернаторами; летить в Чечню та Північну Осетію.

Водночас про Курщину публічно згадував максимум 4 рази, половину з яких побіжно. Схожа ситуація з переміщенням військ. Безліч разів було підтверджено, що перекидаються переважно строковики, від яких немає користі.

З огляду на результат, ЗСУ продовжують розширювати плацдарм. Водночас Путін відмовляється передислокувати підготовлені частини з Донеччини. У такий спосіб диктатор демонструє, що Донбас не менш важливий, а, можливо, навіть і більше, ніж Курська область.

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Російські пропагандисти також намагаються занизити вагомість Курської операції, і роблять це прямісінько у своїх телеграм-каналах. До прикладу, пишуть, мовляв, "захоплений населений пункт не має стратегічного значення".

Путін вважає, що це кращий варіант з погляду підтримки його реноме, щоб поразка не виглядала нищівною. Буцім "це локальна сутичка, але не більше". Тому робить так, щоб ніхто не подумав, що він програв битву з серйозними політичними наслідками,

– наголосив російський опозиційний політтехнолог.