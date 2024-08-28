Поэтому даже принципиально не меняет своего графика. Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

Важно Операция в Курской области является рискованной, Украине нужны ATACMS, – AP

Что стремится продемонстрировать Путин

"Путин отказывается заниматься Курском. Он понимает, что если сейчас все бросить, это будет выглядеть как кризис. Поэтому, наоборот, пытается показать, что ничего сверхъестественного не происходит", – отметил Галлямов.

И поэтому Путин обсуждает Палестину с Махмудом Аббасом, Узбекистан с Мирзиевым Шавкатом, Южный Кавказ с Ильхамом Алиевым; проводит встречи с губернаторами; летит в Чечню и Северную Осетию.

В то же время о Курщине публично упоминал максимум 4 раза, половину из которых вскользь. Похожая ситуация с перемещением войск. Множество раз было подтверждено, что перебрасываются преимущественно срочники, от которых нет пользы.

Учитывая результат, ВСУ продолжают расширять плацдарм. В то же время Путин отказывается передислоцировать подготовленные части из Донецкой области. Таким образом диктатор демонстрирует, что Донбасс не менее важен, а, возможно, даже и больше, чем Курская область.

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Российские пропагандисты также пытаются занизить значимость Курской операции, и делают это прямо в своих телеграм-каналах. К примеру, пишут, мол, "захваченный населенный пункт не имеет стратегического значения".

Путин считает, что это лучший вариант с точки зрения поддержания его реноме, чтобы поражение не выглядело сокрушительным. Будто "это локальная схватка, но не более". Поэтому делает так, чтобы никто не подумал, что он проиграл битву с серьезными политическими последствиями,

– подчеркнул российский оппозиционный политтехнолог.