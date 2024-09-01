Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете по состоянию на 1 сентября.

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Российское военное командование, вероятно, передислоцировало резервные подразделения, предназначенные для усиления приоритетной наступательной операции России на Покровском направлении, чтобы защититься от ВСУ в Курской области,

– говорится в отчете.

Отмечают, что такие действия свидетельствуют, что оперативное давление со стороны Сил обороны в Курской области влияет на российские операции в каждом секторе на всей территории боевых действий.

В частности, 14 и 17 августа стало известно, что по меньшей мере рота российской 15-й мотострелковой бригады (2 АК, российского ЦВО) передислоцировалась с направления Покровска в Курскую область.

Важно. ISW фиксирует сообщения, что элементы этой бригады действуют к востоку от Покровска с середины августа и по сей день.

Россия не смогла сосредоточиться на наступлении в Донецкой области

Россия также перебросила элементы 1-й "Славянской" мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР") с донецкого направления в Курскую область. При этом в июле ISW сообщал, что элементы этой бригады действовали на Торецком и Покровском направлениях. В то же время подтверждений, что именно их перебросили теперь на Курщину – нет.

Аналитики все еще считают, что российское военное командование, по-прежнему, негативно относится к выводу боеспособных подразделений из прифронтовых районов на этих направлениях.

Поэтому, предположили, что передислоцированные подразделения, вероятно, были резервными частями, которые российское военное командование планировало использовать для усиления российской группировки на этих направлениях.

Решение военного командования России передислоцировать эти силы в Курскую область вместо того, чтобы привлечь их к наступлению на Покровск или Торецк, свидетельствует о том, что оно не смогло полностью сосредоточиться на наступательной операции в Донецкой области из-за новых вызовов, вызванных украинской операцией в Курской области,

– говорится в отчете.

При этом в Институте отметили, что до сих пор Кремль пытался избегать передислокации сил, предназначенных для участия в наступательных операциях на Торецком или Покровском направлениях, для участия в оборонительных операциях в Курской области, и обычно привлекали силы из менее приоритетных направлений, как вот с севера Харьковской области, с линии Купянск – Сватово – Кременная и западной части Запорожской области.