Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, заметив, что украинским военным нужно начать оборонительные действия. Тем временем авиация играет важную роль для ударов авиабомбами по мостовым переправам в Курской области.

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Этапы развития боев на Курщине

Военный эксперт рассказал, что боевые действия в Курской области имеют свои этапы развития. Этап активного наступления уже имеет логическое завершение. За это время врагу удалось оправиться и собирать соответствующую группировку для того, чтобы останавливать продвижение Сил обороны Украины.

Для этого россиянам нужно от 30 тысяч личного состава, поэтому они привлекли часть опытных подразделений из других фронтов. Большинство из них укомплектованы техникой и боеприпасами.

Первой целью ВСУ в Курской области было предотвращение наступления на Сумы, вторая цель – ослабление других фронтов, а именно Харьковского, Купянского, Херсонского и Запорожского. Их Украина успешно выполнила.

Третья цель – формирование буферной зоны, этот этап, по моему мнению, должен завершаться. Теперь нужно переходить к обороне для снижения потенциала влияния этого района на Харьковское и Сумское направления,

– объяснил Романенко.

Роль авиации

Роль авиационного компонента, по словам военного эксперта, очень велика. Отдельно бои идут ниже реки Сейм. Украинские военные разрушают мосты и пантонные переправы россиян. На Курщине украинская авиация работает для влияния на российскую логистику.

В Курской области активно участвует наша авиация и летательные аппараты – и старые советские, и уже новые F-16, хоть в небольшом количестве,

– подчеркнул Романенко.