Жители Курской области способствуют Силам обороны Украины. Они передали InformNapalm данные о местах дислокации российских военных и кадыровцев.

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Появилась информация от жителей Курской области

Жители Рыльска, Курской области передали информацию о местах расположения подразделений кадыровского "Ахмат-1". К примеру, Асовханова Рамзана Руслановича, с позывным "Скорпион", который прописан по адресу город Гудермес, улица Комарова, дом 37 из этого подразделения часто замечают возле АЗС "Калина Оил".

Жители Курской области хотят, чтобы он и его сослуживцы как можно быстрее уехали домой. Иначе они пообещали содействовать ВСУ в корректировке дронов для уничтожения этих кадыровских "рэкетиров".

Кроме этого, жители населенных пунктов Боброво, Перецелуево и Матохино, Рыльского района Курской области пожаловались волонтерам, что они обеспокоены размещением в этом районе боевиков из 1434 полка "Ахмат-Чечня".

Женщины там теперь боятся выходить на улицу, потому что кадыровцы постоянно пристают к ним и намекают на половые отношения. При этом мужчины отмечают, что кадыровцы вооружены до зубов и ведут себя вызывающе, демонстрируя, что они могут себе позволять все, что угодно и никакие законы на них не распространяются.

По словам местных, особенно вызывающе себя ведет кадыровец с позывным "Charmo". Удалось обнаружить, что это Рамзан Абдулаев).