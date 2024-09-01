Как показал соцопрос, большинство жителей Польши имеют более решительную позицию чем власть относительно уничтожения российских воздушных целей, которые "случайно" пересекают границу страны.

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Что показал опрос

Так, 27 – 28 августа 2024 года компания SW Reaserch спросила у 800 пользователей интернета в возрасте от 18 лет, "должна ли Польша сбивать ракеты и дроны, которые пролетают над территорией страны во время атаки России на Украину, даже если нет уверенности, что это за объекты".

"Да" ответили 58,5 процентов респондентов, "нет" – 22,1 процента, а 19,4 процента заявили, что не имеют мнения по этому поводу.

Как оказалось, результаты отличаются для каждой группы в зависимости от пола, возраста или образования.

Утвердительный ответ чаще выбирали женщины. 60 процентов сказали "да", 20 процентов "нет", а 19 процентов – "не знаю".

Решение поддерживают 55 процентов мужчин, категорически против – 24,4 процента, "не знаю" ответили 19,8 процента.

Напомним, что во время массированной атаки на Украину 26 августа в Польше продолжались поиски "неизвестного объекта", который пересек воздушное пространство страны.

Кроме того, в Варшаве на днях четко заявили, что не планируют помогать Украине в отражении воздушных атак со стороны России. Там отметили, что не будут сбивать российские ракеты и дроны над Украиной. Также скептически польские власти относятся к обучению украинских военных на территории Украины.