Во время встречи глав оборонных ведомств ЕС заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что в Варшавене планируют помогать Украине в отражении российских воздушных нападений.

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"Страны НАТО и ЕС не являются сторонами войны"

Киев неоднократно предлагал, чтобы страны НАТО, которые имеют общую с Украиной границу, приняли участие в отпоре воздушных атак. Впрочем, Залевский отметил, что эти ожидания Киева в Варшаве удовлетворять не планируют.

Мы не рассматриваем ни в одном формате то, что является одним из ожиданий Украины, то есть возможность сбивать ракеты или беспилотники с территории Польши,

– отметил чиновник.

Он подчеркнул, что усиление Западом украинской противовоздушной обороны является достаточным шагом. Залевский сказал, что союзники должны обеспечить Украину, чтобы она имела чем защищаться. В то же время добавил, что "страны НАТО и ЕС не являются сторонами войны".

Также Залевский отверг идею тренировать украинские войска на территории Украины. В качестве аргументов чиновник привел трудности с организацией, временем и затратами.

Напомним, что за обучение военных на территории Украины выступают Франция и отдельные страны Северной Европы. В то же время Германия и Австрия считают, что Россия может воспринять это как провокацию.

По словам Залевского, подготовка украинских военных, которая сейчас происходит в странах ЕС, является "самой эффективной".

К слову, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что сбитие Польшей российских ракет не приведет к участию НАТО в войне.