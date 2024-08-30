Під час зустрічі глав оборонних відомств ЄС заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що у Варшаві не планують допомагати Україні у відбитті російських повітряних нападів.

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"Країни НАТО і ЄС не є сторонами війни"

Київ неодноразово пропонував, аби країни НАТО, які мають спільний з Україною кордон, взяли участь у відсічі повітряних атак. Втім, Залевський наголосив, що ці очікування Києва у Варшаві задовольняти не планують.

Ми не розглядаємо в жодному форматі те, що є одним із очікувань України, тобто можливість збивати ракети чи безпілотники з території Польщі,

– зазначив посадовець.

Він підкреслив, що посилення Заходом української протиповітряної оборони є достатнім кроком. Залевський сказав, що союзники мають забезпечити Україну, аби вона мала чим захищатися. Водночас додав, що "країни НАТО та ЄС не є сторонами війни".

Також Залевський відкинув ідею тренувати українські війська на території України. Як аргументи чиновник навів труднощі з організацією, часом і витратами.

Нагадаємо, що за навчання військових на території України виступають Франція та окремі країни Північної Європи. Водночас Німеччина та Австрія вважають, що Росія може сприйняти це як провокацію.

За словами Залевського, підготовка українських військових, яка зараз відбувається в країнах ЄС, є "найефективнішою".

До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що збиття Польщею російських ракет не призведе до участі НАТО у війні.