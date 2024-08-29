Про це заявив міністр закордонних справ. Дмитро Кулеба розповів, що на зустрічі глав МЗС проситиме про використання можливостей ППО в країнах ЄС, зокрема Польщі, для захисту частини повітряного простору України, передає 24 Канал.

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Кулеба про збиття Польщею російських ракет і дронів

Я не ставлю під сумнів готовність Польщі створювати захисні механізми. Вони не можуть це зробити самостійно. Нам потрібні партнери, щоб підтримати їх у цьому,

– зазначив Кулеба.

Пояснив, що система ППО Польщі інтегрована з системою Північноатлантичного Альянсу. Також міністр наголосив, аргумент про нібито "приєднання НАТО до війни", якщо Польща збиватиме російські ракети чи дрони, – недійсний.

Ви не вступаєте у війну, збиваючи ракету чи безпілотник, який летить у вашому напрямку і може фактично завдати шкоди вашій власній території,

– підкреслив глава МЗС України.