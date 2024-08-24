Про це на пресконференції у Києві заявив президент Польщі. Анджей Дуда розповів про "червону лінію", яка заважає НАТО збивати російські цілі над територію України, передає 24 Канал.

До теми В НАТО все ще дискутують щодо захисту українського неба, – Дуда

Що заважає НАТО збивати російські ракети над Україною

Дуда наголосив, що НАТО – захисний, оборонний союз. Зазначив, коли Альянс має усвідомлення несправедливості порушення міжнародного права поза державами-членами, тоді підтримує, надсилає допомогу, як надсилає допомогу Україні. Зокрема, через донацію від країн-членів, акцептацію держави НАТО, створення центру підтримки, на кшталт того, який створюється в Німеччині, так само як вже створюється центр JATEC.

Щодо питання захисту українського неба бойовими засобами окремих держав НАТО, то це питання захисту цього обладнання. І тут існує ця "червона лінія", довкола якої йде дискусія між членами НАТО. Ця дискусія продовжується,

– заявив президент Польщі.

Водночас зазначив, що Польща раніше вже ініціювала обговорення щодо збиття російських ракет, які летять у напрямку країн-членів НАТО, над територією України.

"Це знищення ракет вважалося б в контексті того, що бойові засоби, які виконували б це, перебували б на території НАТО або в повітряному просторі держав НАТО", – підкреслив Дуда.

Додав, щодо цього питання йде дискусія ще з зими минулого року.

Надіюся, що члени НАТО будуть переконані. Одним з аргументів є те, що принаймні двічі російські ракети, які прямували в напрямку України, порушили польський повітряний простір. Отже, порушили простір НАТО. І цей факт вже вказував би на те, що такі дії були б не тільки фактично, але і юридично легітимними,

– підсумував президент Польщі.