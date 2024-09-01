Мешканці Курської області сприяють Силам оборони України. Вони передали InformNapalm дані про місця дислокації російських військових і кадирівців.

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З'явилась інформація від жителів Курської області

Жителі Рильська, Курської області передали інформацію щодо місць розташування підрозділів кадирівського "Ахмат-1". До прикладу, Асовханова Рамзана Руслановича, із позивним "Скорпіон", який прописаний за адресою місто Гудермес, вулиця Комарова, будинок 37 з цього підрозділу часто помічають біля АЗС "Калина Оіл".

Жителі Курської області хочуть, щоб він та його товариші по службі якнайшвидше поїхали додому. Інакше вони пообіцяли сприяти ЗСУ у корегуванні дронів для знищення цих кадирівських "рекетирів".

Крім цього, мешканці населених пунктів Боброво, Перецелуєво та Матохіно, Рильського району Курської області поскаржились волонтерам, що вони занепокоєні розміщенням в цьому районі бойовиків з 1434 полку "Ахмат-Чечня".

Жінки там тепер бояться виходити на вулицю, бо кадирівці постійно чіпляються до них і натякають на статеві стосунки. При цьому чоловіки відмічають, що кадирівці озброєні до зубів і поводять себе зухвало, демонструючи, що вони можуть собі дозволяти все, що завгодно і ніякі закони на них не поширюються.

За словами місцевих, особливо зухвало себе поводить кадирівець з позивним "Charmo". Вдалося виявити, що це Рамзан Абдулаєв).