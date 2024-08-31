Интервью с журналисткой охватило широкий спектр тем, связанных с планами Харрис на посту президента в случае ее победы. Заметим, что вместе с кандидатом в президенты США от демократов на вопросы также отвечал кандидат на должность вице-президента Тим Уолз.

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О чем говорила Харрис в своем предвыборном интервью

Основная масса вопросов была сосредоточена на внутренних экономических и социальных вопросах США, но также были затронуты вопросы внешней политики, в частности конфликта между Израилем и ХАМАС.

Я однозначна и непоколебима в своей преданности обороне Израиля и его способности защищаться. И это не изменится. (...) Израиль имел право – имеет право защищаться. Но то, как это делается, имеет значение. Слишком много невинных палестинцев было убито. И мы должны заключить соглашение о мире. Эта война должна закончиться,

– заявила Харрис в ответ на вопрос о том, считает ли она целесообразным уменьшение военной помощи Израилю.

Это был единственный аспект внешней политики, который был обсужден в интервью. Ни Украина, ни Россия, ни Иран, ни НАТО, ни Китай не были упомянуты.

Стоит отметить, что журналистка, которая брала интервью у Харрис и Волза, в основном сосредоточилась на внутриполитических вопросах США, не касаясь других тем внешней политики, кроме Израиля.