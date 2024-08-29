Під час візиту до США Єрмак та Умєров представлять адміністрації Джо Байдена список цілей, які Україна хоче атакувати. Про це CNN повідомив український депутат на умовах анонімності.

Читайте також Неочевидні причини: що стримує США дозволити бити ATACMS по Росії

Умєров та Єрмак відвідають Вашингтон

Андрій Єрмак і Рустем Умеров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".

Вони дадуть список першочергових цілей, без яких важко буде змінити хід війни на користь України,

– сказало джерело.

Міністр оборони Умеров проведе зустріч з американським колегою Ллойдом Остіном у п'ятницю. Однак, із ким саме зустрінеться Андрій Єрмак, наразі невідомо.

За словами видання, Київ неодноразово наполягав на використанні американської та загалом західної зброї для ударів по цілях у глибині Росії. Особливо це стало важливим тоді, коли російські військові перемістили свої високоцінні активи, такі як військові літаки та вузли управління, далі від лінії фронту.

Ми вважаємо удари вглиб російської території американською зброєю не більш провокаційними, ніж удари американською зброєю по російській території поблизу кордону… І те, і інше – російська територія, і немає різниці, наскільки глибоко розташовані цілі,

– наголосив український депутат.

До слова, раніше Інститут вивчення війни створив інтерактивну карту російських військових об'єктів. Вона ілюструє, наскільки обмеження США на використання Україною ATACMS обмежують здатність завдавати ударів по важливій військовій інфраструктурі в Росії.