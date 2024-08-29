В ходе визита в США Ермак и Умеров представят администрации Джо Байдена список целей, которые Украина хочет атаковать. Об этом CNN сообщил украинский депутат на условиях анонимности.

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Умеров и Ермак посетят Вашингтон

Андрей Ермак и Рустем Умеров встретятся с официальными лицами США, чтобы "попробовать конкретно убедить Белый дом упразднить ограничения на вооруженные удары большой дальности по территории России".

Они дадут список первоочередных целей, без которых трудно будет изменить ход войны в пользу Украины,

– сказал источник.

Министр обороны Умеров проведет встречу с американским коллегой Ллойдом Остином в пятницу. Однако, с кем именно встретится Андрей Ермак, пока неизвестно.

По словам издания, Киев неоднократно настаивал на использовании американского и западного оружия для ударов по целям в глубине России. Особенно это стало важным тогда, когда российские военные переместили свои высокоценные активы, такие как военные самолеты и узлы управления, дальше от линии фронта.

Мы считаем удары вглубь российской территории американским оружием не более провокационными, чем удары американским оружием по российской территории вблизи границы… И то, и другое – российская территория, и нет разницы, насколько глубоко расположены цели,

– подчеркнул украинский депутат.

К слову, ранее Институт изучения войны создал интерактивную карту русских военных объектов. Она иллюстрирует, насколько ограничения США на использование Украиной ATACMS ограничивают способность наносить удары по важной военной инфраструктуре в России.