Нові супутникові знімки показують, як Росія активізувала свої зусилля щодо захисту Керченського мосту, пише Business Insider.
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Окупанти серйозно готуються до оборони Керченського мосту
За даними видання, країна-агресорка почала розміщувати баржі на південній стороні мосту на початку травня. До червня захисні заходи були посилені. Вони передбачали розміщення додаткових барж і плавучих бонових споруди, що йдуть паралельно мосту.
Нові загородження – не єдині захисні заходи, які Росія здійснила для оборони мосту, зазначають журналісти. На супутникових знімках, зроблених 28 вересня, видно два зенітно-ракетні комплекси "Панцир" поряд із спорудою.
Противник посилює оборону Кримського мосту / Фото Bussines Insider
Як пише Business Insider, башти для цих систем будувалися з 18 по 23 серпня. Їхнє будівництво говорить про те, що Москва стурбована не лише морськими погрозами. Вона також хоче захистити конструкцію мосту зверху.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що засоби ППО "Панцирь-С1М" ворог встановив не лише на мосту , але й поруч – на острові Тузла.
Голова ГУР Кирило Буданов на початку серпня не виключав знищення Кримського мосту у найближчі місяці.