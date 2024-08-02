Про це в етері телемаратону заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Він зазначив, що робота над можливим знищенням Кримського мосту іде, передає 24 Канал.

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Що сказав Буданов про можливе знищення Кримського мосту

Кирило Буданов наголосив, що всі в українській розвідці працюють як над дальніми ударами, так і над знищенням Керченського мосту на території окупованого українського півострова.

Це все потребує, скажімо так, комплексного рішення. Робота іде,

– сказав глава ГУР МО.

Водночас на питання журналістів про те, чи буде в найближчі кілька місяців зруйнований Кримський міст, очільник української розвідки відповів, що шанси для цього є.

До слова, раніше Кирило Буданов заявляв, що Кримський міст є "найбільш зайвою" інженерною конструкцією на окупованому росіянами Півдні. Генерал також підкреслив, що цей мостовий перехід має сакральний сенс для окупантів, а його знищення набагато глибше та важливіше, ніж удар по ешелону у вигляді 60 вагонів техніки у повному складі.

Окрім того, представник ГУР Євгена Єріна наголосив, що якщо буде стояти завдання знищити Керченський міст, то для його виконання навряд чи буде застосований лише один вид озброєння. Ймовірно, це буде кілька видів зброї.