Усе через нездатність Росії патрулювати всю акваторію довкола мосту. Про це в етері телемарафону заявив речник ВМС України Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

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Яка ситуація довкола Кримського мосту

За словами Плетенчука, росіяни почали укріплювати підходи до Кримського мосту з моря, адже вони не мають змоги патрулювати всю акваторію довкола мосту силами кораблів та катерів. Через це окупанти максимально "звужують прохід", щоб полегшити роботу авіації.

Фактично зараз замінила (авіація – 24 Канал) корабельно-катерний склад Чорноморського флоту в цьому питанні і виконує патрулювання та протидронову боротьбу фактично лише з повітря,

– заявив речник.

Плетенчук додав, що мета росіян – звузити площу на якій може відбутися проникнення до Кримського мосту.

Зауважимо, що у Чорному морі перебувають 2 носії крилатих ракет "Калібр". їх загальний залп складає до 8 ракет.