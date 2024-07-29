Все из-за неспособности России патрулировать всю акваторию вокруг моста. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Какова ситуация вокруг Крымского моста

По словам Плетенчука, россияне начали укреплять подходы к Крымскому мосту с моря, ведь они не имеют возможности патрулировать всю акваторию вокруг моста силами кораблей и катеров. Поэтому оккупанты максимально "сужают проход", чтобы облегчить работу авиации.

Фактически сейчас заменила (авиация – 24 Канал) корабельно-катерный состав Черноморского флота в этом вопросе и выполняет патрулирование и противодронную борьбу фактически только с воздуха,

– заявил спикер.

Плетенчук добавил, что цель россиян – сузить площадь на которой может произойти проникновение к Крымскому мосту.

Заметим, что в Черном море находятся 2 носители крылатых ракет "Калибр". их общий залп составляет до 8 ракет.