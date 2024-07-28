Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Может ли Россия атаковать из Средиземного моря

Применение ракетоносителей в Средиземном море будет иметь соответствующие последствия для России.

Технически мы находимся в зоне поражения тех кораблей, которые находятся в Средиземноморье. Другое дело, что применить это вряд ли враг решится. Потому что тогда эти ракеты должны преодолеть воздушное пространство стран-членов НАТО с соответствующими выводами и реакцией,

– сказал Плетенчук.

По словам спикера ВМС, учитывать возможность применения ракет из Средиземного моря все же стоит. Плетенчук отметил, что это является важным геополитическим фактором, который влияет на принятие соответствующих решений Украиной и партнерами.

К слову, ранее также стало известно, что российские военные корабли покинули Азовское море. По словам Плетенчука, в стране-агрессоре начали о чем-то догадываться.