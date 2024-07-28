Про це розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Читайте також Біля берегів Стамбула виявили начебто український гідроцикл з вибухівкою: у ВМС відповіли

Чи може Росія атакувати з Середземного моря

Застосування ракетоносіїв у Середземному морі матиме відповідні наслідки для Росії.

Технічно ми перебуваємо у зоні ураження тих кораблів, які знаходяться у Середземномор'ї. Інша справа, що застосувати це навряд чи ворог наважиться. Тому що тоді ці ракети повинні подолати повітряний простір країн-членів НАТО з відповідними висновками і реакцією,

– сказав Плетенчук.

За словами речника ВМС, враховувати можливість застосування ракет з Середземного моря все ж варто. Плетенчук наголосив, що це є важливим геополітичним фактором, який впливає на ухвалення відповідних рішень Україною та партнерами.

До слова, раніше також стало відомо, що російські військові кораблі покинули Азовське море. За словами Плетенчука, в країні-агресорці почали про щось здогадуватися.