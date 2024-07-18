В Росії традиційно заявили про те, що атака буцімто відбита, а дрони знищені. Про це розповідають російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про атаку морських дронів

Близько 5:00 російські ЗМІ повідомили, що в Севастополі буцімто вдалося відбити атаку надводного безпілотника. Ну і звичайно там заявили про те, що дрон було нібито знищено.

Через деякий час в телеграм-каналі "Кримський вітер" з'явилася інформація про те, що в Севастополі вертоліт стріляв по невідомій цілі. Зокрема, на відео можна побачити якісь невідомі пуски з землі.

В Севастополі відбивали атаку дронів: дивіться відео

Згодом глава Новоросійська повідомив про небезпеку атаки безекіпажних катерів, у місті лунала сирена.

Втім, наразі офіційна інформація щодо наслідків атаки відсутня.

До слова, 15 липня Севастополь опинився під масованою атакою дронів. У звичній для себе манері про пошкодження або знищення інших об'єктів вороги не розповіли.