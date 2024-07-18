Там стверджують, що над півостровом збили усі 43 цілі. Ще два безпілотники нібито знищили над Брянською областю.

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Мешканці окупованого Криму чули стрілянину

Росіяни кажуть, що тимчасово окупований Крим атакували 33 БпЛа та 10 морських дронів.

Міністерство оборони Росії стверджує, що вночі на четвер над анексованим Кримом було збито 33 українських безпілотників, а в морі біля берегів Криму знищено 10 безекіпажних катерів,

– пише російське BBC.

Кримські телеграм-канал та окупаційна влада також повідомляли про стрілянину по дронах поблизу Севастополя.

Окрім цього, тривогу через загрозу атаки морськими дронами вночі 18 липня оголошували в Новоросійську.

"Повідомлень про масований наліт дронів на цілі в Криму вночі не було ні в російських, ні в українських джерелах", – додало російське BBC.