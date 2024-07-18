Там утверждают, что над полуостровом сбили все 43 цели. Еще два беспилотника якобы уничтожили над Брянской областью.

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Жители оккупированного Крыма слышали стрельбу

Россияне говорят, что временно оккупированный Крым атаковали 33 БпЛа и 10 морских дронов.

Министерство обороны России утверждает, что ночью на четверг над аннексированным Крымом было сбито 33 украинских беспилотников, а в море у берегов Крыма уничтожено 10 безэкипажных катеров,

– пишет российское BBC.

Крымские телеграмм-канал и оккупационная власть также сообщали о стрельбе по дронам вблизи Севастополя.

Кроме этого, тревогу из-за угрозы атаки морскими дронами ночью 18 июля объявляли в Новороссийске.

"Сообщений о массированном налете дронов на цели в Крыму ночью не было ни в российских, ни в украинских источниках", – добавило российское BBC.